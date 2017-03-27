分析：去年欧洲四大行百万年薪人数较上年骤降32% 美国则薪酬增长

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透伦敦3月24日 - 去年欧洲大银行中年薪超过100万欧元或英镑的员工人数大幅减少，这是自金融危机以来欧洲银行业影响力输给美国同行的另一个迹象。
欧洲最大四家银行的初步数据显示，去年年薪过百万的重大风险承担岗位员工(MRTs)的人数较2015年减少32%。
尽管对于银行业来说，利率、经济和交易环境似乎在好转，但欧洲银行业薪酬的下降之势一时恐怕难以逆转，因为各家银行都在严控成本，而且必须遵守奖金不得超过固定工资两倍这条规定。
相比之下，据薪酬公司Johnson Associates Inc估算，华尔街今年的奖金最高可能增长15%，这是自2009年以来的首次大幅增长。
2016年欧洲银行业MRT数字受到德意志银行的扭曲。该行的重组裁员9,000人，而且冻结了许多员工的奖金。
欧洲最大的投资银行--德意志银行今年亦称，将不再以高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)的薪酬方案为标准，因为他们的薪酬方案太过“以投资银行业务为中心”。
危机后的减员造成整个银行业失去数以万计的岗位，进一步削弱了员工的薪酬讨价之力。
“银行界的高薪者在其位已有10-15年了，所以现在他们在对其岗位进行风险管控，在牺牲自己的薪酬。这是保本的做法，”招聘公司Kennedy Group首席执行官Jason Kennedy说道。
全球12大美国和欧洲银行中，包括交易和投资银行业务在内的前台部门员工数量去年下降了4%至5.32万人。这一数字比五年前下降了20%。
Kennedy称，银行业者的士气低迷，欧洲银行的情况尤甚，所以员工不再付出周末加班等额外努力来获取可能会有的大笔奖金。晋升渠道也不如以往那么多，所有这些因素都抑制了薪资增长。
“前进的渴求已不复存在，雇主的动力也已消失。因此现在是中规中矩的稳定状态。而这种状态就不会有加薪。员工拿到的是稳定的工资，”Kennedy说道。
**百万富翁名单**
据一份路透的分析，去年欧洲四家银行--汇丰(HSBA.L)、德意志银行(DBKGn.DE)、渣打银行(STAN.L)和巴克莱(BARC.L)有1,183位员工年薪超百万，低于2015年的1,740位。
德意志银行的奖金池骤降近80%至5亿欧元。不过有逾5,500名员工分享了11亿欧元的“留任奖金”特别鼓励。
欧洲最大的银行--汇丰银行一位未具名的资深经理拔得该行个人最高年薪头筹，获得1,000-1,100万欧元，2015年该行最高年薪同样来自于一位“隐姓埋名”的高级经理，年收入为900-1,000万欧元。
据欧盟银行业管理局(EBA)数据显示，2015年，欧洲银行业高薪收入者为5,142人，高于2014年的3,865人，其中80%的年薪超百万欧元是在伦敦。
2018年初方才能见到2016年的EBA银行家的薪资数据，从中或可看到去年6月英退后英镑重挫带来的影响。(完)
(编译 李春喜/王琛/孙茉莉; 审校 王颖/艾茂林/王洋)
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