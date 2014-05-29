分析：欧洲二线国家评级迅速回升 是姗姗来迟还是乐观过头？

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透伦敦5月28日 - 信用评级机构竞相上调欧元区经历债务危机国家的评级，但其中多数国家的负债水平仍在上升，而增长和改革进展缓慢，这不禁令人质疑，这种突然而生的乐观是否有些过头。
三大信用评级公司--穆迪、标普和惠誉，在欧债危机期间一再下调本应反应长期看法的债信评级，加剧了市场的恐慌情绪。
评级之所以重要，是因为投资者通常将其用作能否买入的一个指标。评级本应不受市场波动的干扰，但在欧债危机和1990年代末的亚洲经济危机期间，评级机构的所作所为似乎恰恰相反。
在不到三年时间里，希腊评级被下调了12个级距，由A跌入违约；爱尔兰在被欧盟和国际货币基金组织(IMF)救助的一年之前，还曾经拥有最高的AAA评级。
然而，过去两年欧元区金融市场大涨，市场潮流似乎终于逆转。
今年穆迪已经两次上调爱尔兰评级，总共上调了三个级距，对于一个刚刚脱离欧盟/IMF救助、债务仍处于纪录高位的国家，这是不小的举动。
西班牙和葡萄牙不是被三大评级机构上调评级就是上调展望，惠誉最近不仅上调了意大利的评级展望，上周五还上调了欧债危机的始作俑者--希腊的评级。
“我们已经看到(评级下调周期)的底部。但对于当前市场上的过度乐观，我们不会加入，”标普欧洲主权债信评级主管Moritz Kraemer表示。
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**主观判断**
有人可能认为标普也未能免俗。标普上周五上调西班牙评级后，仅比墨西哥低一个级距。墨西哥经济规模与西班牙相仿，但债务不到后者的一半，而且今年经济增长率预计会是西班牙的三倍。
同样地，穆迪在2010年把爱尔兰评级调整到最近升至的Baa1时，该国债务与GDP之比比现在要低25%。
尽管金融市场一片欢欣鼓舞，但各处的基本面并不太好看。
增长依旧疲弱。而且欧盟执委会本月发布的展望显示，希腊债务与GDP之比今年料将继续升至177.2%，意大利将升至135.2%，塞浦路斯和西班牙将分别为122.2%和100.2%。
在曾受危机侵袭的欧元区国家中，仅有爱尔兰和葡萄牙的债务比例将下降，但两国的比例仍将高达120%以上。爱尔兰的财政赤字位居欧洲前列。
乐观情绪骤然爆发，也导致围绕评级的争议重燃。而且人们也在激辩，评级也许并非金融市场波动的定海神针，反而最终被市场波动所推动，因为关注政府借贷成本。
标普的Kraemer强调称，在危机之前以及之后的现在，调整评级都不是对公债收益率(殖利率)的反应。在欧元区危机高峰时，他曾威胁同时下调整个欧元区的评级。
他表示，标普的分析仅占总评级的5%，该机构用多年均值来消除危机时数值的突变。
穆迪和惠誉的方式稍有区别。它们表示，纯粹按照对未来债务成本的预测进行评估。
“这是主观判断，”惠誉顶级欧元区主权分析师之一的Ed Parker称，“有时候市场利率大增，本身就构成基本面因素。”
“如果这些高利率看似会持续，增长也将疲弱，那将会影响到一国的债务负担可持续性。”
**意见分歧**
除规模较小且更稳定的DBRS以外，所有主要评级机构在欧元区危机期间下调评级的幅度都远超50个级距。
他们都不觉得自己反应过度了。惠誉是更换首席欧洲分析师的唯一机构，而且是因为这名分析师跳槽去了一家对冲基金。
在问及穆迪是否过于悲观时，该公司主权风险部门总经理Bart Oosterveld简单的回答道：“不会”。穆迪目前对市场表现情况最佳的葡萄牙债信评级仍为“垃圾”级别。
同时，投资者的看法也存在分歧。
部分投资者指责，金融市场通常已经大声呼吁几个月后，评级机构才会迟迟跟进。但其他人则强调，欧债危机期间风云变幻的政治角力，令人几乎不可能预知欧元区的问题。
Threadneedle Investments的固定收益经理Martin Harvey称，葡萄牙就是最典型的一个例子。该机构持有欧元区债务。
“当希腊债务实际违约的时候，葡萄牙看上去会是下一个面临最大压力的国家...所以鉴于这样的衡量尺度，当时对葡萄牙的处理相对公平。但目前由于该国经济持续改善，将其评级上调也同样公平。”
不过，他警告称有迹象显示，评级机构可能感染上了市场中的一些过度热情。
Harvey称，“对爱尔兰的乐观情绪让我有些困惑，”他指出该国债台高筑且赤字庞大，“但这种乐观情绪也支持其债务的市场价格和评级。”(完)
(编译/审校 李春喜/朱晓军/王翔琼/张荻/徐文焰)
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