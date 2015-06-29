欧盟希望通过下调ABS发行成本刺激经济成长

路透伦敦6月26日 - 欧盟周五提出计划，寻求利用市场力量刺激经济增长，银行业监管者建议降低打包债务的融资成本。

资产支持证券(ABS)把以抵押贷款等信贷为基础的债务重新打包；自从这类资产2007年在美国引发金融风暴之后，它在欧洲一直未能重获欢迎。

但启动ABS是欧盟构建资本市场联盟(CMU)计划的核心，该计划旨在提高市场融资数额来助推经济增长。

欧盟希望通过提高银行业者为贷款进行再融资并将其出售给投资者的能力，使它们更愿意增加信贷投放，将资金注入到经济中。

银行业者表示，根据当前的规定，银行必须预留大量资金来防范潜在违约，这就使整合债务并打包出售的成本过高。但欧洲银行业管理局周五公布建议草案，提出降低对“简单、透明、标准化”证券化债务的资本要求。

“我们平均将资本储备要求下调25%左右，”欧洲银行业管理局高级官员Lars Overby对记者表示。

**实施时机是关键**

野村旗下欧洲ABS策略部主管David Covey表示，这些提案如果付诸实施，将推动行业向前迈进一大步，让银行在持有ABS证券时不再那么犹犹豫豫。

欧盟金融服务执委希尔希望能在2019年底以前将资本市场联盟的基本框架落实到位，并将在未来几个月里根据监管者周五提出的意见，提出一份降低ABS资本费用的法律草案。

“时机是关键。我们需要看到改变尽可能快的来临，”欧洲金融市场协会(AFME)的Richard Hopkin说道。

EBA的提案只是针对银行，而市场希望其它潜在ABS买家也能享受到资本费用的削减，比如保险商，从而让ABS市场避免连续第八年萎缩。2014年ABS发行量约为6,000亿欧元，大幅低于2011年时的8,000亿欧元规模。

EBA表示，欧洲约80-85%的ABS发行料将被纳入新规之下。

巴塞尔委员会的全球监管者尚未决定，他们是否也需采取削减ABS资本费用的举措。（完）

(编译 王颖/高琦 审校 王丽鑫/许娜)

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