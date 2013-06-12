欧盟公布行动计划 拟重振钢铁业

* 计划是一个好的开端，但需要做更多努力--Eurofer

* 批评者认为方案未能解决产能过剩的问题

路透伦敦/布鲁塞尔6月11日 - 欧盟执委会周二公布一连串复兴欧洲钢铁行业的建议。需求大减和厂房关闭重创欧洲钢铁业。

“欧盟钢铁行动计划”是继上世纪70年代中期实行达维尼翁计划(Davignon Plan)来解决行业衰落之后，执委会首次采取全面行动制止钢铁业滑坡。

计划由工业执委Antonio Tajani公布，意在简化手续、鼓励培训计划和创新、创造一个平等的国际竞争环境、并对降低能源成本负担的方式进行研究。能源成本在钢铁上的总运营成本中的比例约占40%。

计划称，现有的欧盟基金应该用于舒缓产业重组的社会成本。近年来包括关闭安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)在比利时列日市大部分设施在内的重组计划，已导致就业岗位减少4万个。

“这份行动计划是个好的开端，但在钢铁业真正能从中获益之前，还有很多工作要做，”欧洲钢铁制造商协会Eurofer总干事Gordon Moffat说。

批评者表示，计划缺乏明确措施，如果要拯救一个被产能过剩、需求疲软和融资紧张所困扰的行业，就必须采取更为果断的措施。

“其中产能过剩这个关键问题，在报告中并没有进行太多阐述，”Wood Mackenzie的钢铁业咨询师Patrick Cleary说。

德国钢铁协会表示，计划对欧洲的气候及能源政策方面含糊其辞。

奥地利奥钢联集团(Voestalpine)(VOES.VI)称计划是个重要的里程碑，但也表示，欧洲钢铁商面临能源价格上涨、减少温室气体排放的成本上升等问题，但技术方面没有显着突破。

钢铁生产商表示，碳排放成本可能会导致钢铁生产转移到国外。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张明钧)

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