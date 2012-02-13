发达国家面临严苛减赤挑战 政府需三思最佳删减时机

希腊为获得纾困金将最低薪资删减22%；意大利则提高退休年龄至67岁；许多预算赤字庞大的发达国家正面临严苛的支出删减，由此可见一斑。

* 希腊面临删减预算的最後通牒,才能赢得IMF/欧盟的援助金

* 新研究显示,资产负债表倒退需要财政措施予以施援

* 美国总统奥巴马将公布2013年预算,回避删减过多开支

* 新美国数据显示,因经济成长,预算落差正在缩窄

记者 Stella Dawson 编译 李婷仪/张若琪/王冠中

路透2月12日电---希腊为获得纾困金将最低薪资删减22%;意大利则提高退休年龄至67岁;许多预算赤字庞大的发达国家正面临严苛的支出删减,由此可见一斑.

然而,美国与日本的央行人士和分析师正重申警告,称在这个经济复苏刚有起色的阶段实施严苛财政紧缩,可能会让痛苦期更长,想重回强劲成长将费时更久.

日本野村总合研究所首席分析师辜朝明的研究报告指出,民间企业资产负债表需要缩减时,就像现在美国及欧洲的情况,去杠杆化就需要至少10年的时间,而财政刺激是唯一用来抵销失去的经济成长,避免经济停滞或更糟的方法.

"虽然,当民间企业健全且获利最大的时候,避免财政浪费是正确的方向.但是,当状况不佳的民间企业正试图把债务减到最小的时候,没有甚麽比财政整并还要糟的了,"辜朝明说.

相较於正常的景气循环向下,资产负债表倒退相当罕见.日本花了15年的时间偿还民间债务及重建经济,这些努力的背後有庞大财政及货币刺激的支持.

日本央行总裁白川方明上月表示,他发现目前美国、英国及欧元区面临了很多类似日本资产负债表衰退及去杠杆化的问题.

西方经济要强劲复苏可能得拖延至2020年代,这是个严肃的问题.

近期数据显示美国的复苏增添一些动能,使其国内生产总值(GDP)增长环比年率可望连两季为2.0%以上.欧洲方面经济似可望从本季普遍预计的萎缩稍有改善.

但希腊的情况却非如此,该国今年GDP预计将萎缩4-5%.失业的青年投掷汽油弹、医师纷纷罢工,表达对政府为满足第二套纾困方案条件而正打算执行的大幅削减支出的强烈愤怒.

欧元区部长已嘱希腊本周要设法找出将预算再削减3.25亿欧元的办法,并交付国会表决通过,以符合由国际货币基金组织(IMF)和欧盟提供1,300亿欧元新金援的资格.

欧盟官员还称,希腊若要避免3月初陷入失序违约,其民间债权人在周三前需就债务交换达成协议.

美国在其举债触及险境前则有一些喘息空间.其政府债务目前约相当GDP的70%.

美国总统奥巴马周一将公布2013年预算提案,料将参考美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克的建议,即在制定深度预算整固的长期计划前,应先确保经济复苏.

白宫预计将侧重於基础建设投资和创造就业计划,辅之以富人增税,而非削减支出.但值此选举年,奥巴马的提案只是以民主党为优先考虑的陈述,料不会受到国会太多的采纳;目前众议院仍由反对党共和党掌控.

美国预算赤字已朝着正确的方向前进.1月税收较上年同期水准高出约4.0%,今年赤字可望缩减220亿美元至1.08万亿美元.至於2013年,根据其政策提案,奥巴马将在预算案中预估赤字为9,010亿美元.

然而欧元区除了紧缩支出来拯救货币同盟外,没有多少其它的选择.

**还需多少进一步支撑?**

多个央行本周将就支撑经济复苏还需多少进一步支撑提供看法.周二的日本央行会议或者周四的瑞典央行会议预期都不会改变政策方向.

美联储周三将公布1月25日会议记录,届时关於采行明确通胀目标的讨论将会公诸於世.美联储在该次会议上做出了改变货币政策架构的重大决定.

"更重要的是,关於进一步宽松措施的讨论有多深入,支持度有多高,"美银美林在给客户的报告中称.制造业和就业数据显示成长增强,令投资人质疑美联储是否还需要买进更多资产来宽松信贷.

美国周五公布的数据料显示,1月消费者物价较上年同期上涨2.9%,增速放缓.

英国央行周三将公布通胀报告,该央行上周将资产买进计划扩大500亿英镑.投资人将寻找此轮量化宽松是否为最後一次的线索.

中国国家副主席习近平周二和周三访美,届时关於汇率战的言论料将升温.其对中国经济放缓的看法将会备受关注,因若中国成长大幅降温,可能会让中国暂停人民币升值进程,进而恼怒美国政坛人士.

出口导向的中国经济受到欧元区危机的冲击相当大,因此解决希腊债务问题每取得一个进展都相当重要.(完)

--译文审校 孙茉莉/戴素萍/程琳

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