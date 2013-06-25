欧洲农业：欧盟将削减大型农场补贴至多30%，最终协议料于周三达成

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
路透卢森堡6月25日 - 欧盟谈判代表周一同意，大型农场目前享有的欧盟补贴未来可能会减少至多30%，但不会超过这个比例，这是欧盟每年500亿欧元农业政策改革的一部分。
欧盟官员称，来自欧盟各国政府、欧洲议会和欧盟执委会的代表在卢森堡谈判的首日，便就此复杂改革的各项条款达成初步协议。
最终协议预计将于周三在布鲁塞尔举行最后一轮谈判后达成。
改革的主要目标之一是，打破目前在欧洲许多地区存在的农场补贴与历史产量水平之间的联系，以便基于农业规模来发放补贴。
据一名要求匿名的欧盟官员透露，这项调整原本会令欧洲最大农场享有的补贴较目前水平减少至多40%，但谈判代表同意将补贴减少的上限定为30%。
这项调整旨在提高为期50年的共同农业政策(CAP)的公平性，以证明每年向农户提供大量补贴是合理的。
但批评人士警告道，削减对欧洲规模最大、效率最高农场的补贴，可能会损害欧盟的食品安全。(完) (编译 许娜; 审校 孙茉莉)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。