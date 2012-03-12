空客求解免受碳排放争端影响--报载

路透巴黎3月11日电---法国回声报报导,空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA已经与法航荷航(AIRF.PA)和供应商Safran(SAF.PA)一起请求法国政府的帮助,解决与中国之间就欧盟徵收备受争议的碳排放税导致的紧张关系,称这威胁到他们的订单.

报导提到,这三家公司的高管已经致信法国总理菲永,并抄送给欧盟(EU)执委会主席巴罗索,称拒绝谈判将威胁到他们与中国间的120亿美元订单和就业.

"(欧盟的)举措威胁到(空客)一千多个就业机会以及供应链上的另外一千个就业机会,"回声报引述空客执行长Thomas Enders表示.

空客母公司欧洲宇航防务集团(EADS)本月稍早公开指责欧盟的碳排放准则,反映出其愈发担忧中国可能取消飞机订单.

据上周报导,香港航空可能取消10架空中客车(Airbus,空中巴士)的A380飞机订单,因中国与欧盟间对於欧盟的碳排放交易计划的争端升温.

尽管法航荷航没有出售飞机的业务,但该公司过去曾说担心关於碳排放税的争端可能损及法国竞争力.(完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧

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