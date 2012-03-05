德国重申支持欧盟徵收航空碳排放税

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透布鲁塞尔3月5日电---德国周一重申，支持欧盟徵收航空碳排放税，凸显欧盟不会屈从于国际压力的决心。
欧盟徵收航空碳排放税引发贸易战风险，亦可能影响全球航空运输。
欧盟曾表示愿意进行对话，但不会改变碳排放税相关法律，除非国际民用航空组织能够出台有效的全球性方案，控制航空碳排放日益上升的局面。
此前有媒体报导称，德国对欧盟徵收碳排放税存在疑虑，因中国和俄罗斯等国警告可能进行报复。德国表示，完全支持欧盟徵收碳排放税的立场。
“德国在欧盟徵收航空碳排放税问题上的立场并无改变。”发言人ChristianeSchwarte在德国环境部和经济部周一发布的联合声明中称。
Schwarte还表示，德国全面遵守欧盟法律要求。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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