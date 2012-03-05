德国重申支持欧盟徵收航空碳排放税

一架BMI Baby飞机在英格兰中部的East Midland机场起飞。（2011年5月10日）

路透布鲁塞尔3月5日电---德国周一重申，支持欧盟徵收航空碳排放税，凸显欧盟不会屈从于国际压力的决心。

欧盟徵收航空碳排放税引发贸易战风险，亦可能影响全球航空运输。

欧盟曾表示愿意进行对话，但不会改变碳排放税相关法律，除非国际民用航空组织能够出台有效的全球性方案，控制航空碳排放日益上升的局面。

此前有媒体报导称，德国对欧盟徵收碳排放税存在疑虑，因中国和俄罗斯等国警告可能进行报复。德国表示，完全支持欧盟徵收碳排放税的立场。

“德国在欧盟徵收航空碳排放税问题上的立场并无改变。”发言人ChristianeSchwarte在德国环境部和经济部周一发布的联合声明中称。

Schwarte还表示，德国全面遵守欧盟法律要求。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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