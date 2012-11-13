欧盟拟暂停徵收航空碳税

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透布鲁塞尔11月12日电---欧盟气候行动专员赫泽高(Connie Hedegaard)称，欧盟将暂停徵收航空碳税，但如果联合国下属的国际民用航空组织不能达成全球性协议，将重新徵收该税。
国际社会一直强力向欧盟施压，要求取消所有使用欧盟机场的航空公司必须根据碳排放交易计划（ETS）购买碳排放配额的规定。
“为了营造积极的气氛，我们同意暂停徵收航空碳税。”赫泽高周一在记者会上表示。
“如果该举措没有效果，我们将自动重新实施欧盟碳排放交易计划。”赫泽高说道，并表示国际民用航空组织需要在明年11月以前达成新的协议。
欧盟执委会曾反复表示，徵收航空碳税的原因在於国际民用航空组织10多年来无所作为。
赫泽高指出，该决定必须得到欧盟成员国的支持才能生效。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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