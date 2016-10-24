据信搭乘欧盟边境管理官员的飞机在马耳他坠毁 五人遇难

路透马耳他瓦莱塔10月24日 - 机场消息人士和目击者称，一架据信搭乘欧盟边境管理机构Frontex官员的轻型飞机，周一从马耳他起飞不久后坠毁，导致至少五人死亡。

据官员称，这次马耳他和平时期最严重的坠机事故发生在0530GMT前后，该架飞机的目的地为利比亚的米苏拉塔(Misrata)。

搜救人员正在搜寻幸存者。出事飞机为双引擎Metroliner飞机，可乘坐约10人。

马耳他时报(The Times of Malta)称，这架飞机从卢森堡租来供Frontex官员使用。目前尚无遇难者国籍的消息。(完)