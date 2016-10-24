据信搭乘欧盟边境管理官员的飞机在马耳他坠毁 五人遇难

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透马耳他瓦莱塔10月24日 - 机场消息人士和目击者称，一架据信搭乘欧盟边境管理机构Frontex官员的轻型飞机，周一从马耳他起飞不久后坠毁，导致至少五人死亡。
据官员称，这次马耳他和平时期最严重的坠机事故发生在0530GMT前后，该架飞机的目的地为利比亚的米苏拉塔(Misrata)。
搜救人员正在搜寻幸存者。出事飞机为双引擎Metroliner飞机，可乘坐约10人。
马耳他时报(The Times of Malta)称，这架飞机从卢森堡租来供Frontex官员使用。目前尚无遇难者国籍的消息。(完)
(编译 汪红英；审校 于春红)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。