欧盟征航空碳税或引发贸易战--新华

路透北京12月22日电---欧洲法院宣布欧盟将徵收国际航空碳排放费，中国周四对此决定予以抨击，称航空"碳税"是"绿色壁垒"，或引发贸易战。

新华社在署名评论中称："这是以环保为名义设置的贸易壁垒，对广大乘客利益和国际航空业都将造成打击。"

"如此一来，一场围绕航空‘碳税'的贸易战将难以避免。"

欧洲法院周三裁定，欧盟将根据欧盟碳排放交易计划，从2012年1月1日起对所有进出欧盟境内的航空公司限制碳排放量。

本月稍早，中国航空运输协会呼吁，中国航空公司不要参与欧盟碳排放体系，且不要向欧盟官员提交碳监测计划。

新华评论称："当前条件下欧盟单方面急征航空‘碳税'，本质上是一种‘绿色壁垒'，是以环保的名义，强取他国产业利益。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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