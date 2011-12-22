欧盟征航空碳税或引发贸易战--新华

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透北京12月22日电---欧洲法院宣布欧盟将徵收国际航空碳排放费，中国周四对此决定予以抨击，称航空"碳税"是"绿色壁垒"，或引发贸易战。
新华社在署名评论中称："这是以环保为名义设置的贸易壁垒，对广大乘客利益和国际航空业都将造成打击。"
"如此一来，一场围绕航空‘碳税'的贸易战将难以避免。"
欧洲法院周三裁定，欧盟将根据欧盟碳排放交易计划，从2012年1月1日起对所有进出欧盟境内的航空公司限制碳排放量。
本月稍早，中国航空运输协会呼吁，中国航空公司不要参与欧盟碳排放体系，且不要向欧盟官员提交碳监测计划。
新华评论称："当前条件下欧盟单方面急征航空‘碳税'，本质上是一种‘绿色壁垒'，是以环保的名义，强取他国产业利益。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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