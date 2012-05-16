欧盟官员称中印10家航空公司违反欧盟碳排放法

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透布鲁塞尔5月15日电（记者 Barbara Lewis）----欧盟气候行动专员赫泽高(Connie Hedegaard)周二表示，中国和印度两国的10家商业航空公司违反了欧盟碳排放法律，其他抵离欧洲的国际航空公司均已按要求行事。
欧盟要求所有航空公司参与欧盟碳排放交易体系（ETS）的做法引发强烈抗议及贸易战威胁。
但是，仅有八家中国航空公司和两家印度同业威胁不会遵守该法律。
“我们已经将他们（印度和中国）报告数据的限期延长到6月中旬，”赫泽高在记者会上表示。
她没有具体点明印度和中国哪些航空公司没有在3月31日的截止期限前报告排放情况。
为了缓和紧张气氛，欧盟已经请求联合国国际民用航空组织（ICAO）想出限制航空排放的全球性计划。後者预计下个月开会评估相关工作进展。
“我们投入了大量的时间和精力，尝试通过ICAO达成全球性解决方案，”赫泽高表示。“如果能够达成（该计划），没有谁比欧盟更乐见其成。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。