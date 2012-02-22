俄罗斯带头抵制欧盟航空碳税

路透莫斯科2月21日电（记者 Gleb Stolyarov）---反对欧盟碳排放交易体系（ETS）的国家在莫斯科开会，俄罗斯交通运输部长列维京(Igor Levitin)周二在会议之初表示，俄罗斯已加入考虑采取报复性立法措施国家的行列。

根据ETS规定，今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的国际航班都必须承担碳排放费用。该规定引发国际社会强烈不满，并威胁进行贸易战。

列维京对来自26个国家的交通部门官员称，俄罗斯与中国和美国立场相同，反对航空公司参与欧盟碳排放交易体系。

美国立法没有禁止航空公司参与该体系，但明确表示，参与ETS的企业将遭抗议。

中国国务院本月稍早表示，未经政府有关部门批准，禁止中国境内各航空公司参与欧盟碳排放交易体系。

据俄罗斯交通运输部发布的公告，列维京称：“我们认为，采取市场措施对温室气体排放引入税收手段以及关於环保的其他决定，应该在国际民航组织框架内取得共识後由各方同意。”

国际社会建议，将国际民航组织作为解决ETS争端的平台。

反ETS会议为期两天，与会者包括来自国际民航组织与国际航空运输协会的代表。会议将讨论对抗ETS的措施，包括向国际民航组织申请解决争端以及对欧盟航班徵收报复性费用等。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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