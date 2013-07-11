欧盟准许更多行业获得免费碳排权证

路透伦敦7月10日 - 欧盟官员周三批准相关措施，将石膏板和薯条生产商纳入碳排放交易体系(ETS)可享免费碳排权证的行业名单。

欧盟执委会周三发表声明表示，欧盟成员国官员投票同意将石膏和石膏板生产商、土豆(马铃薯)加工商、自由锻(open-die forging)和固体乳清行业加入可享免费碳排权证的行业名单。

欧盟资料显示，上述行业的公司包括英国的British Gypsum和比利时的Clarebout potatoes。

在欧盟约20吨的年度碳排放量中，这些行业只占很小比例。据荷兰咨询公司Ecofys2009年发布的研究显示，ETS管理的20个石膏厂在2008年的碳排放共计71.7吨。

为避免企业搬迁，欧盟立法者将准许特定行业获取免费碳排权证，以确保它们在较宽松的环保规范下与外国公司竞争。

另一方面，大部分电力公司必须全额支付其碳配额。

对这个所谓碳泄漏(carbon leakage)名单进行增补的提议，在生效前将接受欧盟议会为期三个月的审查。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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