欧盟准许更多行业获得免费碳排权证

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦7月10日 - 欧盟官员周三批准相关措施，将石膏板和薯条生产商纳入碳排放交易体系(ETS)可享免费碳排权证的行业名单。
欧盟执委会周三发表声明表示，欧盟成员国官员投票同意将石膏和石膏板生产商、土豆(马铃薯)加工商、自由锻(open-die forging)和固体乳清行业加入可享免费碳排权证的行业名单。
欧盟资料显示，上述行业的公司包括英国的British Gypsum和比利时的Clarebout potatoes。
在欧盟约20吨的年度碳排放量中，这些行业只占很小比例。据荷兰咨询公司Ecofys2009年发布的研究显示，ETS管理的20个石膏厂在2008年的碳排放共计71.7吨。
为避免企业搬迁，欧盟立法者将准许特定行业获取免费碳排权证，以确保它们在较宽松的环保规范下与外国公司竞争。
另一方面，大部分电力公司必须全额支付其碳配额。
对这个所谓碳泄漏(carbon leakage)名单进行增补的提议，在生效前将接受欧盟议会为期三个月的审查。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。