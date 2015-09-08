欧盟将于周二批准通用电气收购阿尔斯通电力部门--消息

中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达
路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达。
路透布鲁塞尔9月7日 - 两名知情消息人士周一称，欧盟反垄断机构周二将批准通用电气(GE)(GE.N)以124亿欧元收购法国阿尔斯通(ALSO.PA)电力部门，这将是通用电气迄今规模最大一笔交易。
消息人士称，欧盟竞争事务执委维斯塔格将于1400GMT在斯特拉斯堡举行记者会，宣布批准这一交易，但批准是有条件的。
美国当局的批准仍待定，但亦料将在周二同时批准。
路透曾于8月14日报导，该笔交易将在有条件情况下获得欧盟执委会的批准。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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