德国安联今年计划购买20亿欧元房地产 中美资产在考虑之列

美国官员称特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透巴黎4月5日 - 欧洲最大保险商德国安联(ALVG.DE)房地产部门主管Olivier Piani对路透表示，该公司正在研究中国和美国不动产，有意将其列入今年约20亿欧元(25.7亿美元)的房地产总体收购计划。
Olivier Piani在周五的一次访谈中表示，安联希望降低在欧元区的敞口，今年有可能在美国和亚洲购买2亿到4亿欧元的房地产。
与此同时，今年安联的资产出售规模料在3亿欧元左右。
“我们关注美国和亚洲房地产的动机是成长，”Piani称。他还表示安联正在关注中国的购物商场，且已经与合伙投资人一道购入纽约和波士顿等美国城市的办公地产。
由于利率处于极低水准，且主要国家央行也向市场注入流动性以刺激经济增长，保险商和投资基金正在将目标锁定在房地产上，力求提高回报率。
安联准备在2016年前将房地产投资比例提高40%至300亿欧元。该公司计划削减在欧洲房地产上面的过多敞口，并将在降低办公与住宅地产投资的同时，提高零售地产的投资。
Piani表示，虽然欧洲和美国房地产的租赁回报率仍然都在5%左右的相同水平，但美国就业和经济增长的前景较佳。
Piani称，欧洲范围内，法国经济基本面看似弱于德国。他把原因归为法国总统奥朗德上台后的税负环境不利。不过，Piani也表示，安联将继续在法国投资。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备委员会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透悉尼4月7日 - 亚洲股市周五挫跌，债券和日圆跳涨，此前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，有可能使当地争端升级，全球投资者为之感到恐慌。