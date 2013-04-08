德国安联今年计划购买20亿欧元房地产 中美资产在考虑之列

路透巴黎4月5日 - 欧洲最大保险商德国安联(ALVG.DE)房地产部门主管Olivier Piani对路透表示，该公司正在研究中国和美国不动产，有意将其列入今年约20亿欧元(25.7亿美元)的房地产总体收购计划。

Olivier Piani在周五的一次访谈中表示，安联希望降低在欧元区的敞口，今年有可能在美国和亚洲购买2亿到4亿欧元的房地产。

与此同时，今年安联的资产出售规模料在3亿欧元左右。

“我们关注美国和亚洲房地产的动机是成长，”Piani称。他还表示安联正在关注中国的购物商场，且已经与合伙投资人一道购入纽约和波士顿等美国城市的办公地产。

由于利率处于极低水准，且主要国家央行也向市场注入流动性以刺激经济增长，保险商和投资基金正在将目标锁定在房地产上，力求提高回报率。

安联准备在2016年前将房地产投资比例提高40%至300亿欧元。该公司计划削减在欧洲房地产上面的过多敞口，并将在降低办公与住宅地产投资的同时，提高零售地产的投资。

Piani表示，虽然欧洲和美国房地产的租赁回报率仍然都在5%左右的相同水平，但美国就业和经济增长的前景较佳。

Piani称，欧洲范围内，法国经济基本面看似弱于德国。他把原因归为法国总统奥朗德上台后的税负环境不利。不过，Piani也表示，安联将继续在法国投资。(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

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