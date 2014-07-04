欧盟对亚马逊在卢森堡的纳税情况展开调查--FT

路透7月3日 - 英国金融时报(FT)周四援引官方消息人士报导，欧盟官员已经要求卢森堡提交美国网上零售商亚马逊(AMZN.O)在该国的纳税相关文件。

金融时报引述两名熟悉情况的消息人士称，欧盟竞争委员会已经要求卢森堡检视其有关公司税的决定是否符合国家援助规定。亚马逊在欧洲主要的运营公司就设在该国。

“我们要看一下卢森堡与亚马逊之间进行了何种安排，”报导引述的欧盟官员表示。

报导称另一名欧盟官员指出，布鲁塞尔在多个欧盟成员国展开实地检查，以打击与大企业私下达成税收优惠协议的行为。

欧盟执委会发言人拒绝就该报导置评。路透暂时未能联系到亚马逊发表评论。

英国、法国和德国都呼吁制定更严格的规定，阻止谷歌(GOOGL.O)、苹果(AAPL.O)和亚马逊等大企业在备受撙节举措打击的欧洲进行避税。(完)

(编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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