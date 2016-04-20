欧盟反垄断当局指控谷歌滥用安卓系统在市场的主导地位

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透布鲁塞尔4月20日 - 欧盟反垄断当局经过一年之久的调查之后，周三指控谷歌(GOOGL.O)在与手机制造商及移动网络运营商进行协议时，滥用其安卓移动系统的市场主导地位。
“一个有竞争性的移动网路产业，对欧洲消费者及企业而言益发重要。目前为止，根据我们的调查，我们相信谷歌的行为让消费者无法选择其他移动应用(apps)和服务，并妨碍其他业者的创新，”欧盟竞争事务执委维斯塔格在声明稿称。
这项指控可能对谷歌重要的收入来源构成风险。去年，该公司来自安卓手机的广告营收约为110亿美元，这些手机提供Maps、Search及Gmail等谷歌应用软件。
谷歌已经因在网路搜寻服务中推广自家的购物服务，却没有给予对手同等机会而遭受检视。这个案件从2010年底开始就纷纷扰扰。去年，欧盟执委会指控谷歌违反反垄断规定。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。