欧盟反垄断当局指控谷歌滥用安卓系统在市场的主导地位

路透布鲁塞尔4月20日 - 欧盟反垄断当局经过一年之久的调查之后，周三指控谷歌(GOOGL.O)在与手机制造商及移动网络运营商进行协议时，滥用其安卓移动系统的市场主导地位。

“一个有竞争性的移动网路产业，对欧洲消费者及企业而言益发重要。目前为止，根据我们的调查，我们相信谷歌的行为让消费者无法选择其他移动应用(apps)和服务，并妨碍其他业者的创新，”欧盟竞争事务执委维斯塔格在声明稿称。

这项指控可能对谷歌重要的收入来源构成风险。去年，该公司来自安卓手机的广告营收约为110亿美元，这些手机提供Maps、Search及Gmail等谷歌应用软件。

谷歌已经因在网路搜寻服务中推广自家的购物服务，却没有给予对手同等机会而遭受检视。这个案件从2010年底开始就纷纷扰扰。去年，欧盟执委会指控谷歌违反反垄断规定。(完)