欧盟竞争事务执委称正严密检视谷歌旗下安卓系统业务

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透阿姆斯特丹4月18日 - 欧盟竞争事务执委维斯塔格周一称，她目前正在检视谷歌(Google)(GOOG.O)与手机制造商及运营商之间的交易。她之前就曾指控谷歌在互联网搜索中推广本身的购物服务。
在此之前，维斯塔格已根据两项投诉，对谷歌的安卓系统进行了为期一年的调查。安卓系统是全球最普及的智能手机操作系统。
针对谷歌购物服务的决定有望今年做出。如同安卓的案子，这有可能导致一笔高达74亿美元的罚款，或谷歌2015年营收的10%，并迫使该公司更改其业务行为。
维斯塔格称，大型企业不能试图通过阻碍创新来保护自己。
“正因为如此，我们在严密审查谷歌与使用安卓操作系统手机制造商与运营商的合同，”她在荷兰反垄断当局主办的一场会议上表示。
“我们担心，谷歌若要求手机制造商和运营商预装一系列的谷歌应用，而不是让他们自行决定安装哪些应用，谷歌可能阻断了新应用能够触及顾客的主要途径之一。”
另一引起关注的领域是，谷歌是否将安卓设备上使用的一些应用及服务与谷歌其他产品绑定，从而非法阻碍了别家应用及服务的开发与市场渠道。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。