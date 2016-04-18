欧盟竞争事务执委称正严密检视谷歌旗下安卓系统业务

路透阿姆斯特丹4月18日 - 欧盟竞争事务执委维斯塔格周一称，她目前正在检视谷歌(Google)(GOOG.O)与手机制造商及运营商之间的交易。她之前就曾指控谷歌在互联网搜索中推广本身的购物服务。

在此之前，维斯塔格已根据两项投诉，对谷歌的安卓系统进行了为期一年的调查。安卓系统是全球最普及的智能手机操作系统。

针对谷歌购物服务的决定有望今年做出。如同安卓的案子，这有可能导致一笔高达74亿美元的罚款，或谷歌2015年营收的10%，并迫使该公司更改其业务行为。

维斯塔格称，大型企业不能试图通过阻碍创新来保护自己。

“正因为如此，我们在严密审查谷歌与使用安卓操作系统手机制造商与运营商的合同，”她在荷兰反垄断当局主办的一场会议上表示。

“我们担心，谷歌若要求手机制造商和运营商预装一系列的谷歌应用，而不是让他们自行决定安装哪些应用，谷歌可能阻断了新应用能够触及顾客的主要途径之一。”

另一引起关注的领域是，谷歌是否将安卓设备上使用的一些应用及服务与谷歌其他产品绑定，从而非法阻碍了别家应用及服务的开发与市场渠道。(完)