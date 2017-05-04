欧盟国家就反倾销新规达成一致 矛头指向中国

路透布鲁塞尔5月3日 - 欧盟国家周三对反倾销新规达成一致，此举针对的是中国制造业者生产的钢材等廉价进口商品。

欧盟和其他一些中国的贸易伙伴国一直在争论是否承认中国的“市场经济”地位。中国在2016年底时称这是其应该享有的权利。

目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。

欧盟执委会认为，针对中国的规定必须调整，并提议在涉及世界贸易组织(WTO)成员国的倾销案中将其国内价格作为正常参考值。这一立场目前获得欧盟28个成员国的支持。

但如果“市场严重扭曲”，调查人员可以采用国际指标价格。

这种“扭曲”可能包括政府干预，从国有企业到安排廉价贷款或实施差别待遇以扶植国内企业。

意大利最初反对这一提议，但在提议得到进一步补充，将破产、企业或财产法执法不力等纳入“扭曲”行为之后，意大利在周三表示同意。

全球化的影响，尤其是中国的倾销行为，已成为了一个热议的政治问题。法国总统候选人马克龙周二称，他将推动欧盟提高反倾销关税。

新提议或须再度修订，才能获得欧洲议会支持；该提议不针对具体某一国家，并未提及中国。

批评人士称，该提议转移了举证责任，意味着欧盟企业须提供违规证据，而非由中国企业对不存在违规做法进行举证，因此可能存在为更多廉价中国产品打开欧洲市场的风险。

“欧盟引入的反倾销方法论不应以中国的价格为基础、也不应为欧盟企业设置额外的举证责任，这是十分重要的，”欧洲企业联盟(Aegis Europe)称。(完)