欧洲反垄断部门或加强对谷歌的调查--WSJ

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透旧金山/法兰克福7月22日 - 华尔街日报(WSJ)周二报导，欧盟反垄断监管部门准备加强对谷歌(Google)(GOOG.O)几项业务的调查，可能修改今年稍早达成的有关谷歌搜索引擎和解协议的某些条款。
谷歌自2010年11月就开始被欧盟执委会调查，当时微软(MSFT.O)等十余家企业投诉谷歌在推广自己的服务时损害了他们的利益。
谷歌2月同意在显示竞争对手链接方面做出让步，达成了一项结束长达三年的反垄断调查的协议，避免了巨额罚款。
不过科技企业和欧洲政客批评这份协议不够充分。欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)当时表示，他愿意在不征求投诉方意见的情况下接受谷歌的让步，激起外界强烈反应。
执委会周二表示，正在考虑对上述协议提出正式投诉，计划在9月就此做出决定。
谷歌可能还面临其他方面的调查，包括对其Android(安卓)智能手机系统的调查。
谷歌未对置评请求予以回应。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 白云
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