高盛及多家电缆企业遭遇欧盟市场垄断罚单

路透布鲁塞尔4月2日 -欧洲监管当局以企业联合垄断为由，裁罚美国投行高盛(GS.N)、全球电缆制造商巨擎Prysmian(PRY.MI)、Nexans(NEXS.PA)，及其他八家电缆公司共计3.02亿欧元(4.16亿美元)。

欧盟反垄断监管当局周三表示，这个电缆企业联盟--包括六家欧洲企业、三家日本企业及两家韩国企业，在自1999年起的近十年间，进行垄断电缆市场的行为，私下分割市场并分配客户。

Prysmian罚款最高，达1.046亿欧元，其中包括与高盛一并被裁罚的3,730万欧元。高盛2005年透过旗下一家私募基金收购Prysmian股票，但其后即出脱持股。

意大利企业Prysmian指出，将对欧盟的决议进行上诉，罚款较少的丹麦企业NKT控股(NKT.CO)亦表示将会上诉。高盛称，可能挑战这项裁决。

欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(JoaquinAlmunia)表示，高盛在Prysmian进行垄断期间，扮演了积极管理的角色。

日本、韩国及澳洲当局已对电缆企业违反竞争的行为裁罚数百万美元，而美国司法部亦正对该产业进行调查。(完)

(编译 龚芳; 审校 屈桂娟)

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