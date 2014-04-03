高盛及多家电缆企业遭遇欧盟市场垄断罚单

特鲁多与特朗普再通电话 加方称解决美加软木贸易争端取得进展
路透渥太华4月26日 - 加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普周三再次通话，讨论双边贸易问题，这是在出现软木和乳品贸易争端后，两位领导人在两天内第二次谈及此事。
路透布鲁塞尔4月2日 -欧洲监管当局以企业联合垄断为由，裁罚美国投行高盛(GS.N)、全球电缆制造商巨擎Prysmian(PRY.MI)、Nexans(NEXS.PA)，及其他八家电缆公司共计3.02亿欧元(4.16亿美元)。
欧盟反垄断监管当局周三表示，这个电缆企业联盟--包括六家欧洲企业、三家日本企业及两家韩国企业，在自1999年起的近十年间，进行垄断电缆市场的行为，私下分割市场并分配客户。
Prysmian罚款最高，达1.046亿欧元，其中包括与高盛一并被裁罚的3,730万欧元。高盛2005年透过旗下一家私募基金收购Prysmian股票，但其后即出脱持股。
意大利企业Prysmian指出，将对欧盟的决议进行上诉，罚款较少的丹麦企业NKT控股(NKT.CO)亦表示将会上诉。高盛称，可能挑战这项裁决。
欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(JoaquinAlmunia)表示，高盛在Prysmian进行垄断期间，扮演了积极管理的角色。
日本、韩国及澳洲当局已对电缆企业违反竞争的行为裁罚数百万美元，而美国司法部亦正对该产业进行调查。(完)
(编译 龚芳; 审校 屈桂娟)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透渥太华4月26日 - 加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普周三再次通话，讨论双边贸易问题，这是在出现软木和乳品贸易争端后，两位领导人在两天内第二次谈及此事。
路透巴西利亚4月26日 - 多位官员向路透称，巴西可能最快在下月决定加入经济合作暨发展组织(OECD)。巴西是拉美最大的经济体，总统特梅尔(Michel Temer)目前正力争其改革计划获得批准。
路透首尔4月27日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四表示，韩国经济正显现复苏迹象，出口稳步增长，同时消费者和投资者信心也在改善。