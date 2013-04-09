欧盟反垄断监管当局就万事达卡费用模式进行调查

亚股稳健开始第二季 “习特会”成为关注焦点

路透东京4月3日 - 亚洲股市在结束了跌宕起伏的第一季后，周一以小幅走高拉开了新一周的序幕，投资者正试图了解美国贸易和经济政策图景以及这些政策将如何影响全球增长。