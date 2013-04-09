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国际财经 | 2013年 4月 9日 星期二 18:48 BJT

欧盟反垄断监管当局就万事达卡费用模式进行调查

路透布鲁塞尔4月9日 - 欧盟监管机构正在调查万事达卡(MasterCard)(MA.N)对非欧洲持卡人的费用以及相关业务模式，是否阻碍竞争，违反欧盟反垄断规定。

“银行间的费用通常是转嫁给商家，使得他们的整体费用升高。到头来，这样的行径造成跨境业务放缓，进而损及欧盟消费者，”欧盟执委会周二在声明中称。

欧盟反垄断当局表示，调查也将侧重万事达卡的规定，其规定让商家无法受益于其他银行提供的较佳条件，而且也强迫商家接受所有类型的万事达卡。

欧盟执委会称，计划在夏季前就信用卡费用提出相关规范，以确保公平竞争。(完)

(编译 王冠中; 审校 李春喜)

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