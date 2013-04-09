欧盟反垄断监管当局就万事达卡费用模式进行调查

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透布鲁塞尔4月9日 - 欧盟监管机构正在调查万事达卡(MasterCard)(MA.N)对非欧洲持卡人的费用以及相关业务模式，是否阻碍竞争，违反欧盟反垄断规定。
“银行间的费用通常是转嫁给商家，使得他们的整体费用升高。到头来，这样的行径造成跨境业务放缓，进而损及欧盟消费者，”欧盟执委会周二在声明中称。
欧盟反垄断当局表示，调查也将侧重万事达卡的规定，其规定让商家无法受益于其他银行提供的较佳条件，而且也强迫商家接受所有类型的万事达卡。
欧盟执委会称，计划在夏季前就信用卡费用提出相关规范，以确保公平竞争。(完)
(编译 王冠中; 审校 李春喜)
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