欧盟竞争事务专员推迟访问中国

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔10月14日 - 欧盟竞争事务专员维斯特格（Margrethe Vestager）的发言人周三称，维斯特格推迟了对中国为期两天的正式访问，在布鲁塞尔处理重要事务。
在欧盟委员会周会结束后，维斯特格本该于周三前往中国进行访问。
“由于有重要事务需要她在布鲁塞尔全力处理，（维斯特格）专员不得不推迟对中国的访问。”她的发言人Ricardo Cardoso在电邮中称。“正在确定新的访问日期。”
Cardoso拒绝就导致维斯特格推迟访问的重要事务置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。