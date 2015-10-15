欧盟竞争事务专员推迟访问中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔10月14日 - 欧盟竞争事务专员维斯特格（Margrethe Vestager）的发言人周三称，维斯特格推迟了对中国为期两天的正式访问，在布鲁塞尔处理重要事务。

在欧盟委员会周会结束后，维斯特格本该于周三前往中国进行访问。

“由于有重要事务需要她在布鲁塞尔全力处理，（维斯特格）专员不得不推迟对中国的访问。”她的发言人Ricardo Cardoso在电邮中称。“正在确定新的访问日期。”

Cardoso拒绝就导致维斯特格推迟访问的重要事务置评。（完）