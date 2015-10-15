欧盟竞争事务专员推迟访问中国

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔10月14日 - 欧盟竞争事务专员维斯特格（Margrethe Vestager）的发言人周三称，维斯特格推迟了对中国为期两天的正式访问，在布鲁塞尔处理重要事务。
在欧盟委员会周会结束后，维斯特格本该于周三前往中国进行访问。
“由于有重要事务需要她在布鲁塞尔全力处理，（维斯特格）专员不得不推迟对中国的访问。”她的发言人Ricardo Cardoso在电邮中称。“正在确定新的访问日期。”
Cardoso拒绝就导致维斯特格推迟访问的重要事务置评。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”