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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 18:33 BJT

欧盟要求苹果向爱尔兰支付至多130亿美元税款

路透布鲁塞尔8月30日 - 欧盟反垄断机构周二要求苹果(AAPL.O)向爱尔兰政府支付最高130亿欧元(145亿美元)的税款。该机构之前裁定，一项通过爱尔兰转移利润的特殊计划属于非法国家补助。

这一金额较前几次欧盟执委会的追税案高出近40倍。欧盟执委会在声明中称，如果其他国家也向苹果追讨更多税款，则这一金额可能会减少。

苹果和爱尔兰均已表示，将对上述裁决上诉。欧盟执委会称，苹果为欧洲获利支付的税率在0.005-1%之间。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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