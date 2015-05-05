欧盟料无法在第二季完成对苹果等多家企业的税务调查

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透布鲁塞尔5月5日 - 欧盟竞争事务执委维斯塔格周二表示，将无法按计划在第二季完成对苹果(AAPL.O)、星巴克(SBUX.O)和菲亚特FIA.MI以及亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)的税务调查。
“资讯的取得显然充满挑战性，而且旷日费时。我们无法在第一次或第二次就取得所需的资讯。因此我们无法在第一道期限，也就是在第二季结束前达到目标。我们将尽力而为，”维斯塔格在欧洲议会对议员们表示。
“我不会对这些案子的结案时间给出期限，”她表示。
欧盟竞争事务委员会正在对多个案件进行调查，包括美国零售商亚马逊是否在卢森堡接受课税安排；菲亚特旗下一分支是否获得国家的不当援助；以及荷兰对星巴克、爱尔兰对苹果的税负待遇。
该机关也正就比利时对多家跨国企业的课税安排进行调查。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。