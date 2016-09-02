焦点：欧盟裁定苹果应向爱尔兰补税 “纯属政治扯淡”--库克

路透都柏林/布鲁斯阿尔9月2日 - 苹果执行长库克(Tim Cook)认为，欧盟裁定该公司向爱尔兰补缴巨额税款“纯属政治扯淡”。随着欧洲与美国之间的紧张加剧，周四法国加入德国阵营，支持布鲁塞尔的决定。

欧盟竞争事务执委维斯塔格对库克的猛烈抨击给予驳斥，称要求苹果补缴130亿欧元(145亿美元)税款是有事实根据的。

美国政府站在苹果公司一边，谴责欧盟试图掠夺本应收入美国政府囊中的税收。

而爱尔兰方面，政府和公众在要不要拿这笔意外之财的问题上意见不一。收了这笔钱，可以让该国医疗体系维持一年；而拒收，则是为了保住低税机制，这种机制吸引了很多跨国公司，并创造就业。

爱尔兰独立议员呼吁重新审视该国对跨国公司的税收操作。爱尔兰的少数派联合政府能否继续执政，这些独立议员的支持至关重要。而他们不愿支持爱尔兰财长呼吁的上诉行动，这就给爱尔兰是否会挑战维斯塔格的决定画上问号。

苹果称将对裁决进行上诉，库克在一次采访中以爱尔兰的独立对该裁决进行反击。“谁都没错，我们需要团结起来。爱尔兰被找茬，这不能接受，”该报援引他的话称。“这纯属政治扯淡。”

维斯塔格曾质疑，有谁能想象让苹果以0.005%的税率纳税是公平行为。而2014年苹果主要的爱尔兰分支就获得了这样的待遇。

她在周四称，这是根据苹果自己提供的数据，以及美国对苹果税务问题进行的听证会上呈递的证据计算得出的。“这是根据案例事实作出的决定，”她在记者会上称。

大西洋两岸的战线正在形成。法国财长萨潘(Michel Sapin)支持维斯塔格的观点，认为苹果在爱尔兰的税务安排相当于不正常国家补助。“欧盟执委会只是在履行责任，”他在记者会上称。“让苹果正常纳税是很正常的。”

德国经济部长加布利尔周二也对欧盟执委会表示支持。奥地利也支持裁决。但6月公投脱欧的英国立场则不同，称这是爱尔兰政府、苹果和欧盟执委会的事情。

**做错事**

欧盟于2014年开始调查此案，从那时以来爱尔兰财长Michael Noonan一直坚称，该国将对任何不利的裁决提出上诉。

但爱尔兰内阁周三未能就是否采纳他的建议达成一致，因为由议员所组成的Independent Alliance对此感到不安。

在经过五个小时的讨论后，内阁将上诉与否的讨论延至周五，政府表示届时将会做出决定。Alliance若不支持上诉，那么政府继续维持的前景恐将蒙上阴霾。

相比之下，库克估算苹果全球获利的平均年税率为26%。他表示，“他们只是从一个我不知道的地方选出一个数字。”但在另一个专访中，他承诺明年将向美国汇回数以十亿美元计的全球业务获利，以提高纳税额。

苹果将与爱尔兰并肩作战，一起来推翻该裁决。这是欧盟对一家公司所祭出的最大反竞争举措，而库克曾表示，该裁决“没有法律或事实依据”。

库克淡化了爱尔兰政府不上诉的可能性。

“未来的企业投资真的要视确定性的程度而定，”库克对RTE电台表示。“我相当有把握，爱尔兰政府将会做出正确的事情。”(完)