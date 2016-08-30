欧盟将要求苹果向爱尔兰返还退税额逾10亿欧元--消息

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透都柏林8月29日 - 两位知情人士对路透说，欧盟执委会周二将对爱尔兰与苹果(AAPL.O)之间的税负协议做出不利裁决，其中一位人士称，爱尔兰将被告知需向苹果追讨逾10亿欧元退税税款。
欧盟执委会周一拒绝置评。
执委会在2014年指控爱尔兰规避国际税法，让苹果价值数以百亿美元计的获利避税，从而使苹果同意维持就业岗位。苹果和爱尔兰均否认指控，并称将对任何不利裁决上诉。
消息人士称，执委会将对其预期该追缴的税款金额提出建议，不过将由爱尔兰当局计算出确切的金额。
逾10亿欧元的补税单比起前几次欧盟执委会的追税案高出很多。欧盟执委会之前下令，荷兰对美国星巴克(SBUX.O)、卢森堡对菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)收回税负协议下所优惠的税款，分别为3,000万欧元。
欧盟执委会在2014年对苹果展开调查时对爱尔兰政府表示，爱尔兰在1991年和2007年与苹果达成的税负规则等同于国家补贴，可能违反了欧盟法律。
执委会说该税负规则是“逆向设计的”，是为确保苹果在爱尔兰的纳税额为最低限度，而且根据苹果代表和爱尔兰税务官员之间的会议纪录，该公司之所以能获此税收待遇，是出于“聘雇考量”。
苹果在爱尔兰科克市有5,500名员工，为其欧洲员工数的约四分之一，苹果也是科克市最大民间雇主。苹果曾称该公司为在爱尔兰产生的全部获利缴纳，税率为12.5%。(完)
(编译 李婷仪 审校 王颖)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着