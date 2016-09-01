对苹果开刀之后 欧盟执委会可能转向周边企业税务问题

路透布鲁塞尔8月31日 - 多位官员及专业人士周三表示，在欧盟对苹果(AAPL.O)开出令人瞠目结舌的130亿欧元补税要求之后，跨国企业可以预期欧盟执委会将继续推动追查税赋优惠交易。

不过在对美国巨型全球企业进行连串调查、特别是周二对苹果的裁决出炉惹恼美国之后，欧盟竞争事务执委维斯塔格或许会将炮口对准欧洲企业。

欧盟执委会自2013年起开始针对欧盟多达23国约1,000家企业展开调查，至今维斯塔格已经做出38个裁定，而执委会认定爱尔兰违反规定提供苹果足以扭曲竞争的税赋优惠、并下令要求苹果补缴税款的决定，是这38个裁定当中处分最重者。

其他美国企业方面，连锁咖啡业者星巴克被要求向荷兰偿还多达3,000万欧元，而意大利菲亚特旗下一部门则是必须向卢森堡支付相似的金额。另一个涉及位于比利时的35家企业的案例中，当中许多家企业的身分并未曝光，但有一些企业也是来自美国。

执委会并未说明涉及另外两家美国大企业--亚马逊及麦当劳的裁决何时出炉，这两家公司都位于卢森堡。

再加上对谷歌发起的一连串高调的反垄断调查，维斯塔格必须回应有关反美行动的指控，尽管她对此坚决否认。

然参与过欧洲竞争法制定的人士认为，欧盟执委会可能会选择一家周边企业作为新的重大调查的对象。许多人不愿在本文具名。

“很显然，欧盟执委会不可能对1,000项税务裁定进行调查，只能调查突出的违规行为，”Baker Botts律所合伙人Georg Berrisch并指出，2014年从卢森堡泄露的数据显示欧盟执委会可能有了目标。

“其(欧盟执委会)将不得不挑选几个典型，可能会调查欧洲企业。卢森堡泄密事件提到了几家与卢森堡有税务协议的欧洲企业，”Berrisch说。

维斯塔格有时靠他人提供可证明其调查理由充分的证据，这一点众人皆知。由于有权裁定欧盟的各种涉及竞争的案件，维斯塔格可以说是欧盟权力最大的官员。

华盛顿在苹果一事上感到恼怒，皆因本案和其它当前正在调查的案件，都是依据美国参议院一委员会的税务问题调查发起的。

目前尚不清楚最终会有多少家企业可能会被要求补税。官员及观察人士称，鉴于资源有限，欧盟执委会负责竞争事务的部门可能会将重点放在很小一部分企业上，以期能够取得成功，从而可让其他企业不敢诉诸极端手段来降低他们的全球税负。

Linklaters律所的Jonas Koponen称，要求苹果补缴高额税款，为其他企业敲响了警钟，提醒他们警惕政治机构，不光是在欧洲，正在对公众要求对富庶企业加税的压力做出回应，同时也要小心法律纠纷和声誉损失的危险。(完)