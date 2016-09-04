欧盟执委会主席称要求苹果补税是基于事实与规定而非反美

路透杭州9月4日 - 欧盟执委会主席容克周日表示，欧盟裁定苹果(AAPL.O)必须向爱尔兰支付巨额税款，显然是基于事实及现有规定，并非旨在反美。

上周欧盟反垄断监管机构要求苹果支付多达130亿欧元(145亿美元)税款给爱尔兰政府，此前欧盟裁定一项将获利汇至爱尔兰的特殊税制安排是一种违法的政府补贴。

苹果执行长库克上周形容这项裁定“纯属政治扯淡”，但法国和德国出面支持布鲁塞尔的裁定。

容克称，欧盟执委会调查税务问题主要是针对欧洲企业。(完)