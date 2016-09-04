欧盟执委会主席称要求苹果补税是基于事实与规定而非反美

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透杭州9月4日 - 欧盟执委会主席容克周日表示，欧盟裁定苹果(AAPL.O)必须向爱尔兰支付巨额税款，显然是基于事实及现有规定，并非旨在反美。
上周欧盟反垄断监管机构要求苹果支付多达130亿欧元(145亿美元)税款给爱尔兰政府，此前欧盟裁定一项将获利汇至爱尔兰的特殊税制安排是一种违法的政府补贴。
苹果执行长库克上周形容这项裁定“纯属政治扯淡”，但法国和德国出面支持布鲁塞尔的裁定。
容克称，欧盟执委会调查税务问题主要是针对欧洲企业。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。