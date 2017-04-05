欧盟有条件批准中国化工收购瑞士先正达

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透布鲁塞尔4月5日 - 欧盟反垄断监管当局周三批准中国化工以430亿美元收购瑞士农药和种子企业先正达(Syngenta)(SYNN.S)，此前中国化工同意出售资产，以解决监管方的竞争顾虑。
这是中资企业进行的最大一笔对外收购，将帮助中国提高潜在食品产量。路透2月2日曾报导该交易将有条件获批。
欧盟执委会(European Commission)称剥离资产消除了竞争忧虑。
“对欧洲农户和终端消费者而言这至关重要，在中国化工收购先正达后农药市场仍将会存在有效竞争。”(完)
(编译 白云/孙茉莉; 审校 李春喜/王颖)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。