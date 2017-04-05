欧盟有条件批准中国化工收购瑞士先正达

路透布鲁塞尔4月5日 - 欧盟反垄断监管当局周三批准中国化工以430亿美元收购瑞士农药和种子企业先正达(Syngenta)(SYNN.S)，此前中国化工同意出售资产，以解决监管方的竞争顾虑。

这是中资企业进行的最大一笔对外收购，将帮助中国提高潜在食品产量。路透2月2日曾报导该交易将有条件获批。

欧盟执委会(European Commission)称剥离资产消除了竞争忧虑。

“对欧洲农户和终端消费者而言这至关重要，在中国化工收购先正达后农药市场仍将会存在有效竞争。”(完)