欧盟有条件批准百威英博以逾1000亿美元收购SABMiller

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔5月24日 - 全球最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)以逾1,000亿美元收购SABMiller SAB.L的交易，周二获得欧盟反垄断审批，条件是要出售SABMiller在欧洲的几乎所有啤酒业务。
路透最先报导百威英博以出售大量资产作为让步，将获得欧盟对该交易的批准。
这一并购交易将使百威英博获得全球啤酒市场三分之一的份额，啤酒销量将是实力与其最为接近的竞争对手喜力(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)的两倍。
欧盟执委会称，欧洲人每年购买约1,250亿欧元的啤酒，所以即使是售价小幅增加，对消费者来说都会产生相当大的损害。
欧盟竞争事务执委维斯塔格在声明中称，“因此，确保百威英博收购SABMiller不会削弱欧洲啤酒市场的竞争，这一点至关重要。”
该交易尚待美国和中国当局的批准。澳洲和南非当局则均已批准该交易。(完)
(编译 于春红; 审校 许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。