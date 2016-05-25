欧盟有条件批准百威英博以逾1000亿美元收购SABMiller

路透布鲁塞尔5月24日 - 全球最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)以逾1,000亿美元收购SABMiller SAB.L的交易，周二获得欧盟反垄断审批，条件是要出售SABMiller在欧洲的几乎所有啤酒业务。

路透最先报导百威英博以出售大量资产作为让步，将获得欧盟对该交易的批准。

这一并购交易将使百威英博获得全球啤酒市场三分之一的份额，啤酒销量将是实力与其最为接近的竞争对手喜力(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)的两倍。

欧盟执委会称，欧洲人每年购买约1,250亿欧元的啤酒，所以即使是售价小幅增加，对消费者来说都会产生相当大的损害。

欧盟竞争事务执委维斯塔格在声明中称，“因此，确保百威英博收购SABMiller不会削弱欧洲啤酒市场的竞争，这一点至关重要。”

该交易尚待美国和中国当局的批准。澳洲和南非当局则均已批准该交易。(完)