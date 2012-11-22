欧盟有条件批准嘉能可收购Xstrata交易

路透布鲁塞尔11月22日电---大宗商品贸易商嘉能可(GLEN.L)以310亿美元收购矿商XstrataXTA.L一案於周四取得欧盟监管机构同意,此前嘉能可同意将其在欧盟锌市场占有率降低至40%以下.

欧盟执委会在一份声明稿中指出,嘉能可必须放弃与全球最大锌生产商Nyrstar(NYR.BR)间的独家锌销售协议,并得出售其所持有的Nyrstar的7.8%股权.

"补救措施提议确保了欧洲锌金属市场的竞争,因此镀锌厂及汽车制造商等欧洲客户可以继续以低价及良好品质生产高价值消费品,"欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)表示.

若包括与Nyrstar之间的协议,嘉能可与Xstrata合并後将拥有欧洲50%的锌市场.反垄断机构通常会在市占率超过40%的时候表示关切.

中止与Nyrstar销售协议将会释出35万吨锌,相当於欧洲锌市场的16%,同时将集团50%的市占率降至40%以下.

欧盟执委会表示,嘉能可同时承诺,未来10年不会直接或间接从Nyrstar买入锌,且同时在这段期间内不会采取任何行动限制这家锌生产商在欧洲的竞争能力.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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