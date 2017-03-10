欧盟和东盟就重启自贸协定谈判达成共识

路透马尼拉3月10日 - 欧盟和东南亚国家联盟(东盟,ASEAN)周五表示，它们将努力重启两个联盟之间的自由贸易协定(FTA)，因欧洲国家希望能利用东盟强劲的经济增长优势。

欧盟和东盟2007年开始举行自贸协定谈判，但两年后放弃，因为欧盟当时选择与单个国家进行双边谈判。

这些谈判有的成功，有的没有成功，迄今为止欧盟只与新加坡达成了协议，最近又与越南达成了协议，但还没有实施。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆称，周五欧盟和东盟高级官员决定建立重启谈判的框架，但目前为止还没有确定好时间框架。

东盟是全球第七大市场，与东盟达成贸易协议将会把欧盟与东盟连接起来，东盟国家的消费者和中产阶层扩张势头强劲，尤其是越南和菲律宾。(完)