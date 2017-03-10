欧盟和东盟就重启自贸协定谈判达成共识

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透马尼拉3月10日 - 欧盟和东南亚国家联盟(东盟,ASEAN)周五表示，它们将努力重启两个联盟之间的自由贸易协定(FTA)，因欧洲国家希望能利用东盟强劲的经济增长优势。
欧盟和东盟2007年开始举行自贸协定谈判，但两年后放弃，因为欧盟当时选择与单个国家进行双边谈判。
这些谈判有的成功，有的没有成功，迄今为止欧盟只与新加坡达成了协议，最近又与越南达成了协议，但还没有实施。
欧盟贸易执委玛姆斯托姆称，周五欧盟和东盟高级官员决定建立重启谈判的框架，但目前为止还没有确定好时间框架。
东盟是全球第七大市场，与东盟达成贸易协议将会把欧盟与东盟连接起来，东盟国家的消费者和中产阶层扩张势头强劲，尤其是越南和菲律宾。(完)
(编译 白云; 审校 刘秀红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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