部分投资者准备抢购欧元区资产 不论希腊债务协商成败

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦6月16日 - 希腊债务危机的结局可能接近水落石出，不过部分投资者已经等着尘埃落定后，出手抢进欧元区股票与债券--不论希腊最终违约与否。
如果希腊无法与国际债权人就6月30日到期的16亿欧元债务偿还达成协议，该国可能因此违约，最终导致退出欧元区。
由于希腊违约的可能性升高，欧元区金融市场最近几天动荡加剧，尤其是西班牙公债，因该国可能连带受到冲击。
但罗素投资(Russell Investments)与百达资产管理有限公司周二对路透表示，受波及的程度将是浅薄而短暂的，而且万一价格变得更便宜，他们准备买进一系列欧元区资产。
“对我们来说，任何实质的下滑都是买进良机，而且已经接近出手点，”罗素投资资深投资策略师Wouter Sturkenboom表示。
他表示，欧元区股票与债券即使小跌2-3%，他们都会再出手买进。
百达资产管理首席策略师Luca Paolini表示，希腊违约将引发短期的波动与市场压力，可能引发估值较高的股市出现一波修正。
“我们已表示会将此视为买进的机会，因为我们仍然认为欧洲的趋势是正面的，”他表示。
“量化宽松正在发挥效果、欧元偏弱，而且信贷成长正在复苏。我们宁可将此视为买进欧洲资产的好机会。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。