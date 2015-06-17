部分投资者准备抢购欧元区资产 不论希腊债务协商成败

路透伦敦6月16日 - 希腊债务危机的结局可能接近水落石出，不过部分投资者已经等着尘埃落定后，出手抢进欧元区股票与债券--不论希腊最终违约与否。

如果希腊无法与国际债权人就6月30日到期的16亿欧元债务偿还达成协议，该国可能因此违约，最终导致退出欧元区。

由于希腊违约的可能性升高，欧元区金融市场最近几天动荡加剧，尤其是西班牙公债，因该国可能连带受到冲击。

但罗素投资(Russell Investments)与百达资产管理有限公司周二对路透表示，受波及的程度将是浅薄而短暂的，而且万一价格变得更便宜，他们准备买进一系列欧元区资产。

“对我们来说，任何实质的下滑都是买进良机，而且已经接近出手点，”罗素投资资深投资策略师Wouter Sturkenboom表示。

他表示，欧元区股票与债券即使小跌2-3%，他们都会再出手买进。

百达资产管理首席策略师Luca Paolini表示，希腊违约将引发短期的波动与市场压力，可能引发估值较高的股市出现一波修正。

“我们已表示会将此视为买进的机会，因为我们仍然认为欧洲的趋势是正面的，”他表示。

“量化宽松正在发挥效果、欧元偏弱，而且信贷成长正在复苏。我们宁可将此视为买进欧洲资产的好机会。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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