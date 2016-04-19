欧盟执委会规范各国财政纪律时并未一视同仁--审计机构

路透布鲁塞尔4月19日 - 欧盟审计机构周二称，执委会在执行要求成员国保持预算可控的财政规定时，并没有作到一视同仁。

欧盟成员国有义务使本国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比低于3%，并将债务与GDP之比控制在60%的限度内。

若一国赤字高于上限或债务降幅不够，便进入过度赤字程序(EDP)，由欧盟执委会和各国财长设定修正失衡的目标和期限。

欧盟的审计机构在一份报告中称，执委会“在实行这一程序时并未做到一视同仁，”并补充说执委会在从欧盟各国收集可靠数据和推动这些国家进行必要的结构性改革方面，也不是富有成效的。

欧盟执委会反驳这些批评，辩称对各国均同等对待。

负责监控各国财政的欧洲审计院(European Court of Auditors)呼吁执委会在如何判断各国是否遵守财政纪律方面，要增加透明度。

“有关执委会的数据假设和参数方面，能够公开获得的信息还是太少，”报告补充说，这引发“对其评估整体可靠性的质疑。”(完)