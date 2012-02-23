（更正）欧盟将坚守节支计划 或考虑少量回旋余地

(更正:因译文有误,内文倒数第三段改为...已宣布的节支"113亿欧元",非"133亿欧元")

* 欧盟周四料将下调成长预估

* 放宽赤字目标理由增加,关注经济成长

* 西班牙和其它国家希望欧盟"理解"

* 但欧盟执委会和德国为节支和新预算法规辩护

路透布鲁塞尔/马德里2月22日电---经济环境趋於黯淡,或令欧盟放宽对西班牙等国的赤字目标,但不会减弱整体节支行动,因欧洲正竭力为延宕两年之久的债务危机画上句号.

欧盟执委会周四将公布2012年和2013年最新预估.消息人士认为,预估将显示经济活动大降,并引发成员国之间对修改今明两年目标的新争论,该目标此前已达成一致.

一名知情欧盟高官向路透表示,现有赤字目标将会愈发难以实现,可能会在5月11日欧盟公布另一次预估时进行修改.

这名官员表示:"(欧盟)执委会并不想因坚持不实际的目标而被认为不可理喻,因此会做出一些调整,"

根据其他三名消息人士表示,欧盟执委会或允许成员国赤字稍稍超出2012年目标,但需严格遵守2013年目标.大部分国家此前同意在2013年前将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至欧盟规定的3%以下.

欧盟也可能在公布对去年11月所作预估的更新值後,决定再给成员国一年时间,即到2014年实现该目标.欧盟11月预期今明两年经济将分别成长0.5%和1.5%.

消息人士之一表示,西班牙和其他国家希望欧盟执委会能表示"理解",因许多欧洲国家三年来第二度发生衰退.但该人士亦谨慎表示,他预期只会有"小幅或极小"的修正.

西班牙报纸El Pais周三报导称,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)将要求欧盟把西班牙的赤字目标从相当於GDP的4.4%,放宽至5%以上,以避免对经济成长和失业情况带来负面冲击.

"欧元集团(的财长)会对赤字进行讨论吗?或许会,但对於放宽目标,几乎没有或者根本没有这样的想法或同情心,"一位直接得知情况的欧元区官员表示,"举例来说,可以问问比利时人、北欧人或德国人."

在执委会的压力下,比利时於1月同意除了已宣布的节支113亿欧元外,还要再冻结13亿欧元的支出.如今该国不愿意对其欧元区夥伴国宽容.

德国、芬兰和荷兰或卢森堡也不愿放宽目标,因为他们认为财政整合是未来持续成长的先决条件,就像执委会一样,坚决认为欧元区危机仍是一场信心危机.

"放宽目标不会有好处,"该名官员表示,因考量到这会损及欧盟自2009年底危机爆发以来所采取的更严格赤字规定和债务监督的信誉.(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。