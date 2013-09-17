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国际财经 | 2013年 9月 17日 星期二 16:37 BJT

欧洲汽车销量持续下滑 PSA标致雪铁龙市场份额遭蚕食

路透巴黎9月17日 - 欧洲汽车制造商协会周二表示，欧洲汽车8月销量下滑4.9%，PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)失去更多市场份额。

8月汽车注册数量降至686,957辆，法国、意大利和德国的销量进一步降低，欧洲1-8月汽车销量降幅为5.2%。

该协会在一份声明中指出，“主要市场普遍都是销量下滑势头，”独有英国大增10%。

其中PSA标致雪铁龙降幅居前，注册数量减少18%，今年前八个月市场份额降至11%，较上年同期跌近一个百分点。(完)

(编译 石冠兰 审校 艾茂林)

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