欧洲汽车销量持续下滑 PSA标致雪铁龙市场份额遭蚕食

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透巴黎9月17日 - 欧洲汽车制造商协会周二表示，欧洲汽车8月销量下滑4.9%，PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)失去更多市场份额。
8月汽车注册数量降至686,957辆，法国、意大利和德国的销量进一步降低，欧洲1-8月汽车销量降幅为5.2%。
该协会在一份声明中指出，“主要市场普遍都是销量下滑势头，”独有英国大增10%。
其中PSA标致雪铁龙降幅居前，注册数量减少18%，今年前八个月市场份额降至11%，较上年同期跌近一个百分点。(完)
(编译 石冠兰 审校 艾茂林)
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俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。