宝马5月出货量高于奥迪，今年前五个月出货量差距收窄

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林6月10日 - 5月宝马汽车 出货量高于奥迪 ，不过今年奥迪仍在抢夺宝马的市场份额。
宝马周一称，5月宝马品牌高端车出货量增加10%至153,023辆，美国和亚洲需求强劲。奥迪5月出货量为152,000辆。
今年前五个月里，宝马出货量增加11%至722,129辆，奥迪出货量上升12%至713,900辆。
年初至今，奥迪与宝马的出货量差距收窄至8,229辆，上年同期的差距为10,989辆。1月和4月奥迪出货量高于宝马。
宝马计划2014年出货量高于200万辆，超过去年的196万辆。奥迪2013年出货量为158万辆，今年的目标是“明显”提升出货量。
今年前五个月里，德国三大高端汽车品牌的销量差距缩小。排名第三的梅赛德斯与奥迪的销量差距缩小了超过三分之一至72,516辆。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
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