宝马5月出货量高于奥迪，今年前五个月出货量差距收窄

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林6月10日 - 5月宝马汽车 出货量高于奥迪 ，不过今年奥迪仍在抢夺宝马的市场份额。

宝马周一称，5月宝马品牌高端车出货量增加10%至153,023辆，美国和亚洲需求强劲。奥迪5月出货量为152,000辆。

今年前五个月里，宝马出货量增加11%至722,129辆，奥迪出货量上升12%至713,900辆。

年初至今，奥迪与宝马的出货量差距收窄至8,229辆，上年同期的差距为10,989辆。1月和4月奥迪出货量高于宝马。

宝马计划2014年出货量高于200万辆，超过去年的196万辆。奥迪2013年出货量为158万辆，今年的目标是“明显”提升出货量。

今年前五个月里，德国三大高端汽车品牌的销量差距缩小。排名第三的梅赛德斯与奥迪的销量差距缩小了超过三分之一至72,516辆。（完）