菲亚特称股东行使退出权的媒体报导纯属无稽之谈

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透米兰8月5日 - 意大利媒体报导，称有为数众多的菲亚特(Fiat)FIA.MI股东行使退出权，此举恐使其与美国子公司克莱斯勒的合并破局，这家意大利汽车制造商周二表示该报导毫无根据。
该公司发布声明指出，“这些传言毫无根据。”“行使退出权的日期是从今天起算，目前菲亚特还没有接获任何行使退出权的通知。”
菲亚特股东周五以三分之二的赞成票批准该公司与美国子公司克莱斯勒整合为一家荷兰注册实体，技术上而言，只要有约5%的股东行使退出权，这起合并案仍有可能破局，不过分析师及管理阶层接认为可能性不大。
菲亚特股价周二盘中下跌超过4%，一部分是因为忧心这起合并破局，另一部分则是有中国媒体报导称，当局正就克莱斯勒中国事业展开竞争方面的调查。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。