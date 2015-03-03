（修正）欧洲汽车销售成长之路崎岖难行 俄罗斯危机为最大变数

（修正标题，明确是“汽车”行业销售）

路透日内瓦3月3日 - 欧宝与大众汽车(VOWG.DE)两家公司高管表示，欧洲多数地区客车需求强劲，令欧洲汽车制造商获益，不过俄罗斯市场阴霾持续笼罩，使得对车市预估的难度日益增加。

通用汽车(GM.N)欧洲地区总裁Karl-Thomas Neumann在周一晚间一项活动中表示，由于俄罗斯车市大幅下滑，通用汽车位于圣彼得堡的制造厂，将从3月底起停工八周。俄罗斯一度是通用汽车在欧洲的第三大市场。

通用汽车已于9月将俄罗斯工厂的两个轮班删减成一个轮班，因欧宝与雪佛兰的销售受俄罗斯需求大减与俄卢布贬值而大受打击。

行业预估组织IHS Automotive表示，俄罗斯轻型车辆1月销售下跌24.4%，至115,390辆。2015年全年销售料衰退27.4%，至181万辆。

12月市场崩跌的情况较不突出，因精明的消费者利用俄国政府的旧车汰换补贴计划，在2015年新车款加价上市前，以较低廉的价格在年底买进2014年车款。2014年俄罗斯汽车销售下滑10%。

大众汽车首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)表示，对于西欧车市成长前景感到乐观，但俄罗斯的情况让预估难上加难。(完)

(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)

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