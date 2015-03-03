（修正）欧洲汽车销售成长之路崎岖难行 俄罗斯危机为最大变数

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
（修正标题，明确是“汽车”行业销售）
路透日内瓦3月3日 - 欧宝与大众汽车(VOWG.DE)两家公司高管表示，欧洲多数地区客车需求强劲，令欧洲汽车制造商获益，不过俄罗斯市场阴霾持续笼罩，使得对车市预估的难度日益增加。
通用汽车(GM.N)欧洲地区总裁Karl-Thomas Neumann在周一晚间一项活动中表示，由于俄罗斯车市大幅下滑，通用汽车位于圣彼得堡的制造厂，将从3月底起停工八周。俄罗斯一度是通用汽车在欧洲的第三大市场。
通用汽车已于9月将俄罗斯工厂的两个轮班删减成一个轮班，因欧宝与雪佛兰的销售受俄罗斯需求大减与俄卢布贬值而大受打击。
行业预估组织IHS Automotive表示，俄罗斯轻型车辆1月销售下跌24.4%，至115,390辆。2015年全年销售料衰退27.4%，至181万辆。
12月市场崩跌的情况较不突出，因精明的消费者利用俄国政府的旧车汰换补贴计划，在2015年新车款加价上市前，以较低廉的价格在年底买进2014年车款。2014年俄罗斯汽车销售下滑10%。
大众汽车首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)表示，对于西欧车市成长前景感到乐观，但俄罗斯的情况让预估难上加难。(完)
(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透首尔5月12日 - 韩国现代汽车和起亚汽车周五称，将在韩国召回24万辆汽车。之前，韩国国土交通部因举报者披露的安全缺陷问题而发布了首项强制召回令。