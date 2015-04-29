2018年4月起欧盟所有轿车必须安装自动紧急呼叫设备

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透布鲁塞尔4月28日（记者 Julia Fioretti） - 欧洲议会周二通过新规，要求从2018年4月起欧洲所有轿车和轻型货车必须安装自动紧急呼叫设备，这可能让每年交通事故死亡人数减少10%。
这种被称为eCall的设备将在发生车祸后自动拨打欧盟紧急救援电话112，提醒最近的急救中心，让有关部门获得事故地点和时间以及车上人数等信息。
欧洲议会周二批准了这项法案，这意味着大众汽车(VOWG_p.DE)和沃尔沃(VOLVb.ST)等汽车厂商在2018年3月31日前必须确保所有轿车和轻型货车都安装这种设备。
汽车行业对此表示欢迎。
“这个决定让欧洲距离我们从2004年以来一直倡议的系统更近一步，”欧洲汽车制造商协会秘书长Erik Jonnaert说道。
去年欧盟道路交通事故死亡人数为25,700人。
提出该法案的欧盟委员会预计，乡村地区紧急反应时间会减半，城市地区紧急反应时间会减少60%。
在投入使用三年之后，欧盟委员会将考量是否将在公共汽车、长途客运汽车和卡车上安装eCall设备。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。