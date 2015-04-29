2018年4月起欧盟所有轿车必须安装自动紧急呼叫设备

路透布鲁塞尔4月28日（记者 Julia Fioretti） - 欧洲议会周二通过新规，要求从2018年4月起欧洲所有轿车和轻型货车必须安装自动紧急呼叫设备，这可能让每年交通事故死亡人数减少10%。

这种被称为eCall的设备将在发生车祸后自动拨打欧盟紧急救援电话112，提醒最近的急救中心，让有关部门获得事故地点和时间以及车上人数等信息。

欧洲议会周二批准了这项法案，这意味着大众汽车(VOWG_p.DE)和沃尔沃(VOLVb.ST)等汽车厂商在2018年3月31日前必须确保所有轿车和轻型货车都安装这种设备。

汽车行业对此表示欢迎。

“这个决定让欧洲距离我们从2004年以来一直倡议的系统更近一步，”欧洲汽车制造商协会秘书长Erik Jonnaert说道。

去年欧盟道路交通事故死亡人数为25,700人。

提出该法案的欧盟委员会预计，乡村地区紧急反应时间会减半，城市地区紧急反应时间会减少60%。

在投入使用三年之后，欧盟委员会将考量是否将在公共汽车、长途客运汽车和卡车上安装eCall设备。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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