今年欧洲汽车销量料续降 德国可能陷入衰退--通用

路透底特律1月9日 - 通用汽车高层表示,今年欧洲汽车销量料会进一步走弱,德国经济则有可能滑向衰退.这令通用汽车(GM.N)试图让欧宝(Opel)品牌在该区域扭亏为盈的任务难上加难.

不过,通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)周三表示,公司正在削减欧宝的亏损,以期达到先前提出的目标,即于2015年前达成欧宝转亏为盈的目标.通用汽车此前曾表示,预计2012年欧洲部门营业亏损料高达18亿美元.欧宝总部位于德国.

"我们对近期的预期很务实,"艾克森在通用总部对记者表示."因此,我们必须缩减业务规模以符合预估的需求."

"我们明白不能指望一夜之间就实现获利,但是如果可以控制成本结构,那么今年的亏损就能减少三分之一到一半.对于在2015年前实现盈利的目标来说,这将是理想的第一步."他补充道.

不过,艾克森表示,短期而言,欧洲方面的消息并不乐观.

"目前欧洲市场实际上正在走弱,德国看上去也有可能陷入衰退."

整体上,艾克森称2012年通用的表现强劲.他对今年表现持谨慎乐观情绪,并称希望通用汽车能够在2013年获得投资级评级.

他认为今年全球汽车销量料会增加2%至8,200万辆.艾克森表示,通用预计美国汽车销量将在1,500万-1,550万辆间;南美销量料将持平至小幅增长;其他包括中国在内的国际业务料增长约5%.

艾克森希望通用旗下全部五个部门能够在2015年前实现获利或损益两平.他也期望在2015年左右时,该公司利润率能够跻身业界前列.(完)

(编译 洪曦; 审校 李婷仪)

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