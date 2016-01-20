独家：欧盟执委要求大众汽车比照美国补偿欧洲消费者--信函

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔1月19日 - 欧盟执委会工业执委卞科夫斯卡已经致函大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)执行长穆伦，要求提供受到排放丑闻影响车辆的详细资料，并要求其向欧洲客户提供和美国客户一样的补偿措施。
路透看到的这封致穆伦的信函标注日期为1月15日，要求大众提供欧盟各成员国受影响车辆的确切数量，以及“补救措施”的技术细节。
卞科夫斯卡希望取得大众在欧盟各国召回行动的资料，并要求大众解释每公里氮氧化物排放可能受到什么影响。
卞科夫斯卡的信函并要求大众汽车对欧洲消费者比照其他国家进行补偿。
一名大众汽车发言人拒绝置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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