基础四国指责欧盟ETS不利抗击气候变化

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透新德里2月14日电（记者 Nigam Prusty）---基础四国（BASIC）周二称，欧盟碳排放交易体系（ETS）违反国际法，阻碍全球抗击气候变化的努力。
据欧盟ETS规定，今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系，若航空公司的碳排放量超出上限，将被强制要求购买排放许可，否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款，若持续违规，可勒令禁止在欧盟境内飞行。
中国当局已禁止境内航空公司参与ETS。
基础四国包括巴西、南非、印度和中国。来自四国的环境部长在新德里举行了为期两天的会议，期间表示欧盟新规违背多边主义原则，且有悖《联合国气候变化框架公约》。
基础四国在联合声明中说：“部长们指出，欧盟罔顾国际社会反对，以气候变化名义采取单边行动，这将严重阻碍国际社会抗击气候变化的努力。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。