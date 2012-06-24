欧元区四大国赞同促进经济增长 但对共同债券存分歧

* 默克尔、奥朗德、蒙蒂和拉霍伊赞成1,300亿欧元的经济成长计划

* 对推出欧元区共同债券的问题仍存在分歧

* 默克尔称责任和控制权是一致的

* 蒙蒂表示,欧盟峰会必须拿出遏制危机的解决方案

路透罗马6月22日电---德国总理默克尔周五顶住外界对於推出欧元区共同债券,或者更灵活使用欧洲救助基金的压力,但与法国、意大利和西班牙领导人同意制定1,300亿欧元(1,560亿美元)的经济增长计划.

在罗马的Renaissance Villa Madama进行四方会谈後,意大利总理蒙蒂表示,欧盟应当在下周举行重要峰会时,采取规模相当於区内生产总值(GDP)约1%的举措,以促进经济增长.

但法意西三方在说服默克尔同意发行欧元区共同债券,或更灵活运用现有救助资源方面则没有什麽进展.德国是欧洲最强大的经济体,也是欧洲救助基金的主要出资国.

"只有财政纪律得到遵守,经济增长的根基才会稳固;而只有实现经济增长和就业增加,才有利於维护财政纪律."蒙蒂会谈後的记者会上表示.此次四方会谈仅持续了一小时40分钟.

这些举措包括增加欧洲投资银行的资本,重新分配尚未动用的欧盟地区救助基金,以及发行项目专项债券来支持重要公共投资计划,而这些举措已在筹划当中.周五没有宣布新的措施.

四位领导人赞同应增设金融交易税,即便并非所有欧盟成员国都会徵收这一新税.一名接近法国总统的消息人士称,约有十几个欧盟国家支持设立所谓的"托宾税(Tobin tax)",超过了欧盟内整体推进这一计划所需的赞同国家数量(九个).

然而默克尔并未提及采取措施共同分担欧元区的已有或未来债务.

法国总统奥朗德听起来对德国的不情不愿已失去耐心,他说不应该耗费10年时间来推出欧元区共同债券.

他说,欧元区成员国需要加强团结,之後才能向欧盟机构转移部分主权.

德国的立场则正好相反.默克尔称,欧元区成员国必须将本国预算和经济政策的控制权交给欧盟,德国才会考虑发行欧元区共同债券.

"责任和控制权是一致的."她说,并举例称,欧盟协议不允许将欧元区救助基金用於直接帮助西班牙银行业,因为只有西班牙政府可以约束本国银行.

这样彼此冲突的言论让外交官员肩负起重要任务,要在下周四和周五的欧盟峰会上,就强化欧盟财政和银行业联盟制定具有说服力的蓝图.蒙蒂将此次峰会称为欧债危机的决定性时刻.

该蓝图预计将包括朝银行业联盟迈出的第一步,将从让欧洲央行负责监管大型跨境欧元区银行业者开始.

法国外交消息人士表示,如果在银行业一体化或其他金融稳定举措方面没有进展,法国将不准备批准今年稍早达成的欧盟预算纪律协议.

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**西班牙纾困?**

处於危险高位的西班牙借贷成本略有下降,因市场对布鲁塞尔峰会制定出政策计划抱有希望.

欧洲央行周五放松对金融机构融资的抵押品规定.此举有助於抵消信用评级遭调降的冲击.

如果这一措施还是不够,则西班牙可能距离国家纾困就更进一步了.

如果没有令人信服的结果,"针对个别国家的投机性攻击就会愈演愈烈,尤其是实力较弱的国家."蒙蒂在四方会谈前接受几家欧洲报纸采访时称.

"欧洲很多国家将不得不继续忍受非常高的利率,这将冲击到国家,也会间接影响到企业.这恰恰是不利於经济增长的."他说.

而蒙蒂在会谈後的讲话听起来略微乐观一些.他说下周的峰会应能"让市场放松",然後用英语补充道,"欧元将继续存在,我们都是认真的."

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)表示,四大国同意"动用任何必要机制实现欧元区金融稳定."

独立审计机构称,西班牙银行业或需要最多620亿欧元的额外资本金,大部分将通过欧元区援助基金来填补.

周四欧元区财经首脑会议後,IMF总裁拉加德呼吁在其他一些方面迅速取得进展,让德国总理默克尔承受更大压力.

拉加德称,首要任务包括银行联盟、财政联盟以及共同债券.德国反对发行共同债券,在经济联盟完成前不会软化立场.德国还反对过早引入覆盖整个欧元区的银行存款担保方案.

**蒙蒂的政治风险**

虽说西班牙的需求最为迫切,但意大利总理蒙蒂面临的政治风险可能更高.

随着蒙蒂支持率下降,意大利议会里支持蒙蒂的那些政党越来越不愿支持他的改革提案,而是要求他在欧洲层面取得帮助来缓解意大利经济背负的压力.

尽管蒙蒂去年11月就任时曾经深得民心,但目前支持率已降低一半.

但对市场来讲,蒙蒂仍是最有可能解决意大利沉重债务和缺乏竞争力问题的人选.如果他的地位遭到严重威胁,则意大利可能很快取代西班牙,站上欧债危机的风口浪尖.

本次20国集团(G20)峰会间隙,蒙蒂建议动用欧元区援助基金购买西班牙和意大利债券,以拉低两国借款成本.

奥朗德在周五会谈後表示赞成意大利的提议,但默克尔淡化了这种想法.投资者认为,这麽做会很快耗尽珍贵的援救资金,效果适得其反,除非欧洲央行能果断伸出援手.

蒙蒂的其他提议,比如将某些形式的公共投资从预算赤字计算中剔除,以及发行欧元区共同债券,也大致获得了法国和西班牙支持.但至少目前来讲,德国表示反对.(完)

--编译/审校 徐文焰/艾茂林

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