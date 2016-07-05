欧盟领导人称英国脱欧不会影响巴尔干半岛国家入欧谈判

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透巴黎7月4日 - 欧盟领导人周一试图向巴尔干半岛国家保证，虽然英国公投退出欧盟，但有关这些国家加入欧盟的讨论将继续进行。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)、德国总理默克尔及欧盟执委会副主席暨欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼与巴尔干半岛国家领导人在巴黎召开会议，并在会上强调他们继续相关谈判的决心。
“什么都没有因为英国决定脱欧而改变，”默克尔对阿尔巴尼亚、波斯尼亚、科索沃、马其顿、黑山共和国和塞尔维亚领导人表示。
奥朗德在新闻发布会上表示，“我向这些国家保证，这个程序将继续推进，”他说。
这六个国家正处在入欧的不同阶段。塞尔维亚希望在2019年之前完成入欧谈判；克罗地亚和斯洛文尼亚已经是欧盟成员国了。
巴尔干国家领导人对记者表示，相关谈判应会继续，并不担心会因英国退欧而停止。
“对于巴尔干国家，我们没有什么好担心的，”阿尔巴尼亚总理Edi Rama表示，并称希望英国公投将使欧盟领导人认识到，“欧洲一体化需要增强。”
科索沃和阿尔巴尼亚的入欧支持率在80-90%，这是英国亲欧派梦寐以求的水平。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 许娜/龚芳)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。