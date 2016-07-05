欧盟领导人称英国脱欧不会影响巴尔干半岛国家入欧谈判

路透巴黎7月4日 - 欧盟领导人周一试图向巴尔干半岛国家保证，虽然英国公投退出欧盟，但有关这些国家加入欧盟的讨论将继续进行。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)、德国总理默克尔及欧盟执委会副主席暨欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼与巴尔干半岛国家领导人在巴黎召开会议，并在会上强调他们继续相关谈判的决心。

“什么都没有因为英国决定脱欧而改变，”默克尔对阿尔巴尼亚、波斯尼亚、科索沃、马其顿、黑山共和国和塞尔维亚领导人表示。

奥朗德在新闻发布会上表示，“我向这些国家保证，这个程序将继续推进，”他说。

这六个国家正处在入欧的不同阶段。塞尔维亚希望在2019年之前完成入欧谈判；克罗地亚和斯洛文尼亚已经是欧盟成员国了。

巴尔干国家领导人对记者表示，相关谈判应会继续，并不担心会因英国退欧而停止。

“对于巴尔干国家，我们没有什么好担心的，”阿尔巴尼亚总理Edi Rama表示，并称希望英国公投将使欧盟领导人认识到，“欧洲一体化需要增强。”

科索沃和阿尔巴尼亚的入欧支持率在80-90%，这是英国亲欧派梦寐以求的水平。(完)