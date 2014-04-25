独家：欧盟考虑禁止与克里米亚金融机构进行交易

路透布鲁塞尔4月24日 -路透获悉的欧盟文件显示，欧盟可能禁止与克里米亚金融机构进行交易活动，作为对俄罗斯合并克里米亚的回应。

欧盟领导人认为，俄罗斯吞并乌克兰克里米亚属非法行为，要求欧盟执委会提议对克里米亚的经济、贸易和金融设限并快速实施限制。

这些提议独立于欧盟加强制裁俄罗斯的讨论。如果俄罗斯没有帮助缓解乌克兰东部地区亲俄分离主义者与乌克兰政府之间的紧张情势，欧盟讨论加强制裁俄罗斯。

“有必要找到解决方式，同时支持乌克兰领土完整、不承认(俄罗斯)非法吞并克里米亚、保护欧洲在该地区的利益并且不惩罚克里米亚居民，”欧盟执委会在文件中表示。

“阻止/惩罚克里米亚金融机构配合合并政策的举措可能包括限制资本...并且禁止欧盟实体/个人与这些金融机构进行交易，比如限制欧盟和克里米亚银行/经营者之间的资本流动，”欧盟执委会称。

“也可能禁止克里米亚投资者(位于或在克里米亚注册的公司)在欧盟进行投资，以及禁止欧盟投资者向克里米亚实体投资。”

欧盟执委会的建议仍处于审核中，欧盟外长会议可能决定是否采取这些建议。欧盟外长将于5月12日举行下次会议。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。