欧洲大型银行强化资本比率 讨好监管方和投资者

路透伦敦8月10日 - 欧洲最大的银行今年增加资本储备，以为监管部门意外要求做缓冲，同时向股东表明，不久就会提高股息。

分析师称，即便银行的业绩不尽人意，但由于有必要先于监管部门采取行动，促使管理层加大增强资本的力度。

据路透整理的数据，今年前六个月，欧洲24家大银行的普通股权益比率(common equity ratios)平均上升49个基点，之前六个月升幅为40个基点，超出多数分析师的预期。

Henderson全球股票主管Matthew Beesley称，“不断增加资本已从监管部门的建议及股东的鼓动，变成了监管部门的坚持，并且受到投资者欢迎。”

有分析师称，银行不断增资，是因为他们不确定监管当局是否对他们自金融危机以来，为强化资产负债表而做出的种种努力感到满意。

关于希望银行持有多少资本以避免未来用纳税人资金援助银行这方面，监管当局的要求变得越来越高。

数位银行家和分析师表示，一年前，许多银行把10%的普通股权益比率视为可接受水准，但如今，共识却变为11-12%，甚至更高。

一些国家已经超越全球标准，为国内银行制定了“镀金”规则，尤其是北欧国家。

北欧联合银行(Nordea)(NDA.ST)的普通股权益比率为16%，远高于全球大部分同行。即便如此，该行称该比率可能还不够高，因为监管当局对最低标准和风险权重的评定“更为严苛”，尤其在瑞典。

瑞典银行(Swedbank)(SWEDa.ST)表示，它已将“最高级”普通股权益比率提高到22.4%，因为监管当局的要求是至少为19.6%。由于标准还有可能提高，瑞典银行表示它持有的资本并不算过多。

北欧最大的六家银行在今年前六个月，平均将普通股权益比率提高了47个基点。英国最大的五家银行平均提高了74个基点，瑞银提高了1个百分点，比利时KBC (KBC.BR)提高了2.4个百分点。

其它银行正减少所持贷款数量，以改善报告中的资本比率。

例如，尽管获利下降44%，但渣打银行(STAN.L)上半年普通股权益比率提高了80个基点，因该行将股息腰斩，并将资产削减5%。

增加资本令人意外，且将减轻渣打新执行长温拓思筹资的压力，尽管他表示若有必要将会这么做。

部分银行保留利润用于增加手中现金，以防监管部门的意外之举，例如让资产风险加权计算标准化，或者调整银行应何时为坏账拨备的规定。

**审慎获得回报**

投资者买进那些在资本方面比监管部门先行一步，或者资产负债表看来强劲得足以向股东返还剩余现金的银行，比如瑞士的瑞银UBSG.VX、英国的莱斯银行集团(LLOY.L)以及北欧银行业者。

分析师暗示他们可能在2016年产生数以十亿欧元计的剩余现金，部分银行已预计将会用于特别支出、回购股票或者增加派息。

“投资者似乎乐于等待和观望，并买入那些有资本基础保证的银行，相信当这些银行派息时，他们将是最先拿到股息的人，”Henderson的Beesley称。

瑞典银行和瑞典商业银行(Handelsbanken)(SHBa.ST)市净率(股价净值比，市账率)为2倍，瑞银和北欧联合银行为1.6倍，莱斯银行1.2倍。而欧洲普遍市净率均值为1。

德意志银行(DBKGn.DE)股价较股本净值折价40%，且是少数几家上半年资本状况变差的银行之一。

西班牙桑坦德银行(SAN.MC)、瑞士信贷CSGN.VX和德意志银行仍是最受关注的大型银行。投资者和分析师曾表示，瑞信和德意志银行的新执行长今年稍晚或2016年初可能决定增资。

分析师称，法国农业信贷(Credit Agricole)(CAGR.PA)、法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)也可能因改善资本率的措施而受益。

据路透计算，这些银行的普通股权益比率低于欧洲24家最大型银行平均的13.2%，北欧几家银行该比率较高，拉高了均值。

由于担心并非所有银行的资本状况都有同等的可比性，投资人还关注资本的质量及总额。

贝伦贝格银行的分析师估计，欧洲有超过150条各国自行斟酌的不同标准，会影响资本总额和质量测算。

尤其若是银行的新监管方--欧洲央行不再让业者把递延税项资产计入核心资本的话，意大利和西班牙的银行帐面都可能有所减损。

“过去几年部份银行用来增加资本水平的一些措施，使帐面数字比实际数字美化，” NN Investment Partners高级投资经理Paul Vrouwes表示。“如果欧洲央行要求银行不能再使用这些额外的资本拉抬措施，那么和其他保留盈余或提高资本的财务体质强劲的银行相比，那些(使用额外资本拉抬措施的)银行的财务数字可能就显得很糟。”

欧洲银行业者资本相关图表，请参阅

link.reuters.com/gyb45w(完)

(编译 王丽鑫/白云/许娜/张若琪 审校 张荻/王兴亚/李婷仪)

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